Российская чемпионка по гимнастике будет выступать за итальянский клуб

В Италии олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике 2021 года, россиянке Виктории Листуновой, предложили выступить за клуб Ginnastica Riccione Academy на национальном чемпионате. Об этом сообщила старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.
«С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — заявила Родионенко, отметив, что в скором времени спортсменка поедет в Италию. Ее слова передает ТАСС.
Листунову пригласили представлять клуб Ginnastica Riccione Academy, который участвует в высшей лиге Италии, серии А-1. Тренером в этом клубе является россиянин Антон Столяр.
Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила ранее, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под ее эгидой только как нейтральные атлеты. Однако данное правило не касается участия в национальных клубных чемпионатах.
Так, в 2022 году российский гимнаст Артур Далалоян, ставший золотым призером командных соревнований на Олимпийских играх 2021 года, выступал за итальянский клуб Gymnastic Romagna Team в серии А. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) тоже разрешил российским конькобежцам участвовать в международных турнирах и квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.