Минфин США жестко пригрозил Китаю из-за России

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о «значительных последствиях» в случае поддержки России в конфликте с Украиной. Об этом она сообщила во время виртуальной встречи с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном.
«Она [Джанет Йеллен] подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся компании, в том числе в Китае, если они окажут материальную поддержку в конфликте России с Украиной», — заявили в пресс-службе американского ведомства. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
На встрече Йеллен также акцентировала внимание на «нерыночной политике» Китая и его избыточных промышленных мощностях, подчеркнув, что это наносит ущерб американским компаниям. Она выразила серьезную озабоченность по поводу киберактивности, которую, по ее словам, спонсирует КНР. Дополнительно, министр финансов США обсудила макроэкономические события, происходящие в обеих странах.
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