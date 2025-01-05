В ХМАО самым популярным фильмом в новогодние каникулы стал российский блокбастер по известной сказке

В кинотеатрах ХМАО самым популярным фильмом во время новогодних праздников стала адаптация знаменитой сказки писателя Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Об этом сообщает портал ЕАИС.
«В ХМАО сборы фильма „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ с 1 по 6 января составили 21 278 125 рублей. Всего за неделю показа фильм посмотрели 48 тысяч жителей округа», — следует из информации ЕАИС.
На втором месте по популярности находится фильм «Финист. Первый богатырь», собравший 17 183 955 рублей. «Елки 11», которые расположились на третьем месте, жителе округа не заинтересовали. Сбор составил всего 4 477 247 рублей.
Ранее URA.RU составило подробную афишу с фильмами. Их покажут на новогодних каникулах 2025.
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