Кириенко проинспектировал приют в ДНР, животных из которого отправили в ХМАО

Пострадавших кошек из приюта «Кошкин дом Донецк», который спасает животных по всей линии фронта, приютили в ХМАО. Об этом первому заму руководителя Администрации президента России Сергею Кириенко во время его визита в Донецкую народную республику рассказала организатор проекта «Животные СВО» Евгения Михайлова. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«У нас нет сейчас практически ни одной области, куда бы не приехали наши котики. Иркутск, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Владивосток — везде», — отметила Михайлова.
С марта 2022 года группа волонтеров начала спасать животных из зоны СВО. Они вывезли с фронта 5500 питомцев, из них 5300 уже находятся в семьях. Пушилин и Кириенко подарили приюту УАЗ «буханку» и запасы корма для кошек и собак.
Ранее URA.RU писало, что Сергей Кириенко в рамках своего визита в ДНР поздравил жителей региона с Рождеством. Они с Денисом Пушилиным посетили богослужение, а также в рамках акции «Елка желаний» вручили детям подарки.
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