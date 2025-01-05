Полицейский из ХМАО сделал необычное предложение своей возлюбленной

Лейтенанта полиции из Ханты-Мансийска Игорь Мазурик сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной в кругу машин. Видео предложения опубликовал телеграм-канал «Полиция Югры».
«В преддверии Нового 2025 года в жизни командира первого взвода первой роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО — Югре старшего лейтенанта полиции Игоря Мазурика произошло по-настоящему новогоднее чудо. Полицейский организовал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге, а коллеги, в свой выходной день, его поддержали», — рассказали в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в прошлом году жители ХМАО предпочитали пышные свадьбы. Молодожены проводили церемонии в торжественной обстановке, на которые приглашают родственников и друзей даже из других регионов.
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