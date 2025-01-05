05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

Полицейский из ХМАО сделал необычное предложение своей возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейский из ХМАО сделал предложение возлюбленной в кругу машин
Полицейский из ХМАО сделал предложение возлюбленной в кругу машин Фото:

Лейтенанта полиции из Ханты-Мансийска Игорь Мазурик сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной в кругу машин. Видео предложения опубликовал телеграм-канал «Полиция Югры».

«В преддверии Нового 2025 года в жизни командира первого взвода первой роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО — Югре старшего лейтенанта полиции Игоря Мазурика произошло по-настоящему новогоднее чудо. Полицейский организовал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге, а коллеги, в свой выходной день, его поддержали», — рассказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году жители ХМАО предпочитали пышные свадьбы. Молодожены проводили церемонии в торжественной обстановке, на которые приглашают родственников и друзей даже из других регионов.

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Лейтенанта полиции из Ханты-Мансийска Игорь Мазурик сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной в кругу машин. Видео предложения опубликовал телеграм-канал «Полиция Югры». «В преддверии Нового 2025 года в жизни командира первого взвода первой роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО — Югре старшего лейтенанта полиции Игоря Мазурика произошло по-настоящему новогоднее чудо. Полицейский организовал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной Ольге, а коллеги, в свой выходной день, его поддержали», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году жители ХМАО предпочитали пышные свадьбы. Молодожены проводили церемонии в торжественной обстановке, на которые приглашают родственников и друзей даже из других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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