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02 апреля 2018
01 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:18  02 апреля 2018 4

УГМК назвала сроки строительства новой арены на месте телебашни

Снос недостроенной телевизионной башни. Екатеринбург , угмк, цирк, телебашня, взрыв, недострой, башня, вид с высоты
Многочисленные горожане наблюдали за сносом башниФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Строительство новой ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге может начаться в 2019 году. Об этом сегодня заявил на круглом столе в администрации города директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании.

До конца 2018 года компания планирует закончить подготовку всех документов, затем можно будет уже начинать строительство. По оценке УГМК, на возведение объекта уйдет 2-2,5 года.

С фасадом будущего здания компания пока не определилась. Ерыпалов во время мероприятия предложил устроить обсуждения трех концепций в администрации города и выбрать лучший вариант вместе с общественностью.

Что касается технических характеристик объекта, ожидается, что арена на 15 тысяч мест сможет принимать самые разные хоккейные турниры, вплоть до чемпионата мира. Кроме того, здесь можно будет проводить соревнования еще по 11 видам спорта, а также музыкальные концерты.

Напомним, 24 марта в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню. Жители наблюдали за процессом с улицы, по телевизору с помощью различных онлайн-трансляций. После разрушения на месте остался 30-метровый «огрызок», который демонтировали 1 апреля.

Сергей Дианов
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