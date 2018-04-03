В Челябинске попытка компании «Высотник» оградить территорию под строительство жилого дома на месте детской площадки во дворе дома по улице Калинина, 17 едва не закончилась массовой дракой. Местные жители физически не позволили строителям поставить забор. Застройщик выставил против жильцов сотрудников ЧОП, сообщил «URA.RU» лидер регионального отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Максим Голощапов.
«К нам обратились жители, попросили помочь спасти единственную детскую площадку от застройки. Мы приехали на место, там сотрудники строительной фирмы под прикрытием ЧОП пытались оградить территорию. Жители помешали это сделать, вызвали полицию. Сейчас все сотрудники „Высотника“ находятся в будке, ждут, пока жители разойдутся. Но мы договорились нести круглосуточное дежурство по очереди», — сказал Голощапов. Он добавил, что накануне, 2 апреля, в суд был подан коллективный иск местных жителей против строительства здесь многоэтажки, поскольку не сделано межевание, а сама территория принадлежит трем кооперативным домам.
В пресс-службе мэрии Челябинска корреспонденту «URA.Ru» сообщили, что у компании «Высотник» было разрешение на строительство. Администрация аннулировала его в конце прошлого года. Строители подали в суд, и выиграли дело. Поэтому у них сейчас законное разрешение сроком действия до конца 2018 года.
ООО «Строительная компания „Высотник“» на 91,5% принадлежит гендиректору Павлу Бессолицыну, еще 8,5% — у Елены Автомоновой. До последнего времени эта фирма выигрывал тендеры по продаже квартир администрациям Магнитогорска и Красноармейского района. Летом прошлого года начался скандал с попыткой этой фирмы начать уплотнительную застройку на месте детской площадки по улице Калинина в Челябинске. Горожане даже разбили палаточный лагерь, чтобы помешать строителям.