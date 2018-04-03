Набиуллина проигнорировала съезд Ассоциации российских банков

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина проигнорировала ежегодный съезд Ассоциации российских банков (АРБ), хотя ее выступление было заявлено в программе. До этого глава ЦБ на протяжении нескольких лет не пропускала ни одного съезда.
Отсутствие Эльвиры Набиуллиной может быть связано с конфликтом между АРБ и Ассоциацией банков «Россия», пишут «Ведомости». Позиции АРБ ослабли после скандала с докладом этой ассоциации к прошлогоднему съезду. Тогда «Альфа-Банк» усмотрел в нем обвинения в адрес Центробанка в «цинизме, фаворитизме» и «умышленном сокращении числа банков». В результате «Альфа-Банк» вышел из Ассоциации российских банков, за ним последовал ряд других крупных кредитно-финансовых организаций. С критикой доклада АРБ выступила и сама Эльвира Набиуллина, а также министр финансов Антон Силуанов.
Ассоциация банков «Россия» ранее предложила создать единую структуру, которая бы объединила все банки. В ответ на это Набиуллина сказала, что готова работать и с одной ассоциацией, и с несколькими. Сейчас же отсутствие главы ЦБ на съезде АРБ в ее пресс-службе никак не прокомментировали.