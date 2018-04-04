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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
22:15  04 апреля 2018 0

Воспитателям челябинского интерната, где насиловали детей, нашли другую работу

Клипарт. Иллюстрации на тему педофилии и детского насилия. Челябинск, девочка, маньяк, извращенец, педофил
Педагоги вернулись к работе, хотя и не по профилюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Воспитатели челябинского интерната, бывшие воспитанники которого жаловались на изнасилования, вернулись к исполнению своих обязанностей, однако непосредственно с детьми им пока работать не дали. После ЧП педагогам пришлось пройти специальное обучение.

«Вопрос об отстранении был снят, потому что есть позиция Следственного комитета о том, что оснований для отстранения воспитателей нет. В соответствии с уголовным законодательством, отстранение осуществляется в случае уголовного преследования — в данном случае в отношении педагогов никакого уголовного преследования нет. Были приняты меры, чтобы этих педагогов направить на дополнительное обучение, они прошли определенные виды тренингов, с ними работали психологи, чтобы определить готовность их работы с детским коллективом», — сообщила «URA.RU» уполномоченный по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина. Как отметила Буторина, на время следствия педагогов по этическим соображениям отстранили от контактов с детьми — им нашли другую работу.

Об обвинениях воспитанников челябинского интерната для детей с задержкой в развитии стало известно в феврале этого года. По словам детей, воспитателей сдавали их на время различным посторонним людям, а также сами устраивали оргии с несовершеннолетними по ночам.

Игорь Чукреев
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