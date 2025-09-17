«Ведомости»: каждый пятый россиянин не справляется с оплатой кредитов

Каждый пятый гражданин РФ столкнулся с непосильной кредитной нагрузкой. К таким вывода пришли аналитики Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
«В России 22% граждан не могут платить по кредитам. В то же время 18,5% заемщиков тратят на платежи более половины своего бюджета. И почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой», — на результаты исследования ссылаются «Ведомости».
По мнению экспертов, уровень платежей по кредитам не должен превышать 30% от дохода заемщика. Но данные опроса свидетельствуют — значительное число россиян сталкиваются с ситуацией, когда их действующие долговые обязательства превосходят финансовые возможности.
С августа банки РФ стали массово отклонять заявки на кредиты из-за многочисленных банкротств, передает «Национальная служба новостей». Наследникам умершего переходит не только его имущество, но и все финансовые обязательства, включая долги по ипотеке, предупреждает RT.
