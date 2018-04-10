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10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:01  10 апреля 2018 0

В свердловский парламент внесен законопроект о возвращении всенародных выборов мэра Екатеринбурга

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, жуковский андрей
Андрей Жуковский — соавтор проекта законаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Законодательное собрание Свердловской области официально поступил законопроект, предусматривающий сохранение в Екатеринбурге всенародных выборов главы города.

Как сообщили «URA.RU» в парламенте, его авторами выступили лидеры фракции КПРФ Александр Ивачев и фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский. Они предлагают две возможные системы избрания мэра. Первая из них предусматривает сохранение существующего порядка, когда избранный горожанами глава является спикером гордумы. Вторая — всенародное голосование за так называемого «сильного» мэра, который будет одновременно руководителем городской администрации. В случае принятия закона депутаты Екатеринбургской гордумы самостоятельно определят, какая из двух систем для них наиболее предпочтительна.

Внесение данного законопроекта оппозиционеры анонсировали на прошлой неделе. Александр Ивачев и Андрей Жуковский начали готовить документ после того, как 3 апреля на заседании Заксобрания был принят губернаторский законопроект о введении в Екатеринбурге так называемой «советской» системы выборов главы (на заседании гордумы из числа представленных спецкомиссией кандидатов). Последний документ уже подписан губернатором и вступит в силу 16 апреля.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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