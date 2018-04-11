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11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
11:40  11 апреля 2018 0

В Югре возбуждено уголовное дело после поножовщины в школе. Наказание ждет родителей и директора

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Ударивший другого подростка ножом школьник из ХМАО попал под уголовное делоФото: depositphotos.com © URA.RU

В Радужном возбуждено уголовное дело в отношении подростка, устроившего поножовщину в одной из местных школ. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как ранее сообщало «URA.RU», между старшеклассниками произошел конфликт, во время которого один из подростков вытащил нож и несколько раз ударил своего оппонента по рукам, пострадавший госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. По данным следствия, юноши воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

В школе изъяты записи камер видеонаблюдения. По предварительным данным, перед тем, как достать нож, подросток получил несколько ударов в лицо от своего противника — это подтвердила судмедэкспертиза. В качестве свидетелей допрошены руководители школы и кураторы подростков. Организована доследственная проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия — им может грозить наказание за халатность.

Следователи также собираются привлечь родителей подозреваемого к административной ответственности по статье «неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию». Глава СУ СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов взял на личный контроль расследование этого инцидента.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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