В Радужном возбуждено уголовное дело в отношении подростка, устроившего поножовщину в одной из местных школ. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Как ранее сообщало «URA.RU», между старшеклассниками произошел конфликт, во время которого один из подростков вытащил нож и несколько раз ударил своего оппонента по рукам, пострадавший госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. По данным следствия, юноши воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.
В школе изъяты записи камер видеонаблюдения. По предварительным данным, перед тем, как достать нож, подросток получил несколько ударов в лицо от своего противника — это подтвердила судмедэкспертиза. В качестве свидетелей допрошены руководители школы и кураторы подростков. Организована доследственная проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия — им может грозить наказание за халатность.
Следователи также собираются привлечь родителей подозреваемого к административной ответственности по статье «неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию». Глава СУ СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов взял на личный контроль расследование этого инцидента.