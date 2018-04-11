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11 апреля 2018
20:12  11 апреля 2018 0

МЧС встало на защиту пожарного, которого обвинили в гибели людей в «Зимней вишне»

Пасхальный крестный ход. Екатеринбург, мчс россии, массовое мероприятие, праздник
Спасатели объясняют действия коллеги инструкциейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В МЧС России считают надуманными обвинения в отношении командира пожарного звена, участвовавшего в тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». По мнению спасателей, Сергей Генин действовал в соответствии с инструкциями и поэтому его нельзя считать ответственным за гибель людей.

«Тушение ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерово проводилось в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны… Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы МЧС РФ.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Генина. Его подозревают в халатности. Согласно заявлениям очевидцев, при тушении пожара в «Зимней вишне» один из спасателей описал командиру звена кратчайший путь к кинотеатру на четвертом этаже, где находилось 37 взрослых и детей. Но тот направил своих подчиненных по другому маршруту, где они уткнулись в запертую дверь и потеряли время.

Как отмечается в заявлении МЧС, за указанное направление отвечали другие спасатели. В остальном должно разобраться следствие. «В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет. Возбуждение уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Следствие не закончено», — заявляют в пресс-службе министерства.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых дети. Часть из них задохнулась, не сумев выбраться из кинотеатра на четвертом этаже.

Игорь Чукреев
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