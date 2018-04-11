МЧС встало на защиту пожарного, которого обвинили в гибели людей в «Зимней вишне»

20:12 11 апреля 2018 0

Спасатели объясняют действия коллеги инструкцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В МЧС России считают надуманными обвинения в отношении командира пожарного звена, участвовавшего в тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». По мнению спасателей, Сергей Генин действовал в соответствии с инструкциями и поэтому его нельзя считать ответственным за гибель людей.

«Тушение ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерово проводилось в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны… Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ „Зимняя вишня“ в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы МЧС РФ.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Генина. Его подозревают в халатности. Согласно заявлениям очевидцев, при тушении пожара в «Зимней вишне» один из спасателей описал командиру звена кратчайший путь к кинотеатру на четвертом этаже, где находилось 37 взрослых и детей. Но тот направил своих подчиненных по другому маршруту, где они уткнулись в запертую дверь и потеряли время.

Как отмечается в заявлении МЧС, за указанное направление отвечали другие спасатели. В остальном должно разобраться следствие. «В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет. Возбуждение уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Следствие не закончено», — заявляют в пресс-службе министерства.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых дети. Часть из них задохнулась, не сумев выбраться из кинотеатра на четвертом этаже.