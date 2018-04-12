Бойцы ЧВК Вагнера из «уральской роты спецназа», воюющие в Сирии, оказались живы

12:30 12 апреля 2018 4

Боец Рус вышел на связь из Сирии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы ЧВК Вагнера из «уральской роты спецназа», воюющие сейчас в Сирии, живы. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов, ссылаясь на сообщение от бойца с позывным Рус, командовавшего в Донбассе этой ротой.

«На днях Рус связался с женой — сообщил, что он жив и здоров», — рассказал Ефимов. — Живы и его боевые товарищи, от которых после 7 февраля не было никаких вестей. Потери действительно тогда были, но из уральцев, кроме ребят из Асбеста и Кедровки, больше никто не погиб».

Инцидент с участием бойцов ЧВК Вагнера и военных сил США произошел в местечке Хишим в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии 7 февраля 2018 года. В результате авиаудара погибло, по разным данным, до двух сотен российских наемников. По одной из версий, «вагнеровцы» должны были захватить нефтяной завод, который контролировался сирийской оппозицией. В числе погибших, имена которых опубликовали федеральные СМИ, были Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое, похороны которых прошли в марте этого года.