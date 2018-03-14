17:20 14 марта 2018 5

Станислава Матвеева предали земле рядом с боевыми товарищами Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Асбесте Свердловской области сегодня, 14 марта. состоялись похороны Станислава Матвеева. Он воевал в Сирии в качестве бойца частной военной компании Вагнера и погиб 7 февраля в ходе авиаудара войск США возле населенного пункта Хишам в провинции Дэйр-Эз-Зор в Сирии.

Отпевание бойца прошло в Храме Великого князя Владимира в центре Асбеста. Проститься с Матвеевым пришли его родные, близкие, а также боевые товарищи — казаки. В саму церковь никого из посторонних (в том числе журналистов) не пускали: казаки выставили кордоны на всех подходах к церкви. «Поймите, это воля Елены — супруги Стаса: она попросила, чтобы присутствовали только близкие», — пояснили они.

Похоронили Станислава Матвеева на городском кладбище Асбеста — траурная процессия, провожавшая бойца в последний путь, растянулась на сотни метров.

«Незадолго до смерти он звонил, говорил, что скучает по детям, что хочет приехать», — рассказал у могилы Стаса один из казаков станицы Свято-Никольская (у Матвеева остались двое сыновей 6 и 8 лет, — прим. ред). — Пусть земля ему будете пухом!» В момент опускания гроба в могилу тишину погоста разорвал троекратный салют.

Станислав Матвеев Фото: соцсети

Станислава Матвеева предали земле неподалеку от места, где похоронен другой боец, с позывным Дикий, погибший в Донбассе в 2016 году. Между могилами Матвеева и Дикого уже подготовлена еще одна яма — для Игоря Косотурова, погибшего в Сирии вместе с Матвеевым. Похороны Косотура пройдут в Асбесте 19 марта. Ожидается, что на них приедет множество людей: ветераны первой и второй чеченской войн, участники боевых действий в Донбассе, казаки из других городов. Известно, что посетить его похороны намерены федеральные телеканалы.

Инцидент с участием бойцов ЧВК Вагнера и военных сил США произошел в местечке Хишим в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии 7 февраля 2018 года. В результате авиаудара погибли, по разным данным, от нескольких человек до двух сотен российских наемников. По одной из версий, «вагнеровцы» должны были захватить нефтяной завод, который контролировался сирийской оппозицией. В числе погибших, имена которых опубликовали федеральные СМИ, были Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое, похороны которого прошли 12 марта.