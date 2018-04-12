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12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
16:49  12 апреля 2018 0

Югорского чиновника, обвиненного в коррупции, будут судить заново. Силовики добились отмены слишком мягкого приговора

Басманный суд. Избрание меры пресечения Улюкаеву Алексею. Москва, рука, взятка, улюкаев алексей, басманный суд
Осужденный за коррупцию не только остался на свободе, но и возглавил муниципальное предприятиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратуре ХМАО удалось обжаловать мягкий приговор суда по делу бывшего вице-мэра Лангепаса Андрея Миниахметова, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. Об этом 12 апреля «URA.RU» сообщила старший помощник прокурора ХМАО по связям с общественностью Инга Снаткина.

«Государственный обвинитель не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке на предмет несправедливости назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости и неправильной квалификации. По результатам рассмотрения апелляционного представления вышестоящим судом приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Напомним, 16 января 2018 года городской суд Лангепаса признал Миниахметова виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил его к наказанию в виде штрафа 2,5 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на 2 года. Как позже стало известно, Миниахметов стал директором МУП «Тепловодоканал» Лангепаса.

Игорь Волосин
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