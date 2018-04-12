Прокуратуре ХМАО удалось обжаловать мягкий приговор суда по делу бывшего вице-мэра Лангепаса Андрея Миниахметова, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. Об этом 12 апреля «URA.RU» сообщила старший помощник прокурора ХМАО по связям с общественностью Инга Снаткина.
«Государственный обвинитель не согласился с приговором суда и обжаловал его в апелляционном порядке на предмет несправедливости назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости и неправильной квалификации. По результатам рассмотрения апелляционного представления вышестоящим судом приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство», — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 16 января 2018 года городской суд Лангепаса признал Миниахметова виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил его к наказанию в виде штрафа 2,5 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на 2 года. Как позже стало известно, Миниахметов стал директором МУП «Тепловодоканал» Лангепаса.