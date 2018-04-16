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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:39  16 апреля 2018 0

Савченко возобновила голодовку. Вместо еды она принимает таблетки

Савченко Надежда, савченко надежда
Украинский парламентарий теряет вес в СИЗОФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, вновь отказывается от приемов пищи. Ранее она обещала прервать голодовку для допроса на полиграфе.

По словам сестры задержанного парламентария, в данный момент Савченко принимает специальные препараты для поддержания здоровья, однако от еды она по-прежнему отказывается. Как сообщает сайт argumenti.ru, судебно-психологическая экспертиза, запланированная на 16 апреля, вряд ли состоится ввиду плохого физического состояния Савченко.

Напомним, что Савченко была задержана 23 марта по подозрению в подготовке теракта в здании национального парламента Украины и в правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Сразу после ареста она объявила голодовку. В пятницу, 13 апреля, допрос бывшей военнослужащей был сорван из-за ее самочувствия.

Сергей Макеев
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