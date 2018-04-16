15:39 16 апреля 2018 0

Украинский парламентарий теряет вес в СИЗО Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, вновь отказывается от приемов пищи. Ранее она обещала прервать голодовку для допроса на полиграфе.

По словам сестры задержанного парламентария, в данный момент Савченко принимает специальные препараты для поддержания здоровья, однако от еды она по-прежнему отказывается. Как сообщает сайт argumenti.ru, судебно-психологическая экспертиза, запланированная на 16 апреля, вряд ли состоится ввиду плохого физического состояния Савченко.

Напомним, что Савченко была задержана 23 марта по подозрению в подготовке теракта в здании национального парламента Украины и в правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Сразу после ареста она объявила голодовку. В пятницу, 13 апреля, допрос бывшей военнослужащей был сорван из-за ее самочувствия.