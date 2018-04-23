Ульяновский губернатор решил возродить премию Ленина

В Ульяновской области с 2020 года снова будут вручать премию имени В.И. Ленина. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что в СССР эта награда считалась «одной из высших форм поощрения граждан». Чтобы сохранить «лучшее, что было в нашей истории», Морозов подписал указ о «Губернаторской премии имени В.И. Ленина». По его словам, награду начнут присуждать с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу. Почетную награду будут вручать 22 апреля, в день рождения российского революционера, пишет RT.
«Свое будущее мы строим на принципах преемственности, патриотизма, любви к Отечеству. Премия — это и важный элемент продвижения и популяризации достижений нашего региона, наших талантливых земляков», — отметил губернатор Ульяновской области.
Премией В.И Ленина награждали с 1926 по 1935, а также с 1957 по 1991 за год за крупнейшие достижения в области литературы, искусства, архитектуры, техники и науки.