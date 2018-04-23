{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:11  23 апреля 2018 0

Ульяновский губернатор решил возродить премию Ленина

Разное. Курган, бюст ленина
Почетную награду начнут присуждать с 2020 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ульяновской области с 2020 года снова будут вручать премию имени В.И. Ленина. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что в СССР эта награда считалась «одной из высших форм поощрения граждан». Чтобы сохранить «лучшее, что было в нашей истории», Морозов подписал указ о «Губернаторской премии имени В.И. Ленина». По его словам, награду начнут присуждать с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу. Почетную награду будут вручать 22 апреля, в день рождения российского революционера, пишет RT.

«Свое будущее мы строим на принципах преемственности, патриотизма, любви к Отечеству. Премия — это и важный элемент продвижения и популяризации достижений нашего региона, наших талантливых земляков», — отметил губернатор Ульяновской области.

Премией В.И Ленина награждали с 1926 по 1935, а также с 1957 по 1991 за год за крупнейшие достижения в области литературы, искусства, архитектуры, техники и науки.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров