Югорские энергетики подключат дачников к электросетям в 2019 году

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» рассказала представителям садово-огороднических товариществ «Байбалак-2» и «Водоканал» о технологическом присоединении к сетям компании. Их познакомили с ходом работ по обеспечению дачных товариществ сетями энергоснабжения в направлении трассы от Ханты-Мансийска на Нягань.
На сегодняшний день компания «ЮТЭК-Региональные сети» построила внутренние сети энергоснабжения с трансформаторными подстанциями для дачных товариществ «Байбалак-1», «Байбалак-2», «Радость», «Рассвет» и «Водоканал». Для завершения техприсоединения к сетям ОАО «ЮТЭК-РС» необходимо построить участок воздушной линии, которая проходит по землям лесного фонда федерального значения, сообщают в пресс-службе компании.
Строительство уже интенсивно идет, и оно будет продолжаться до активного оттаивания земли. Из-за заболоченности местности на летний период работы придется приостановить. В этом случае завершить электрификацию дачных поселков планируют в I квартале 2019 года. По итогам встречи представители садовых товариществ согласились продлить сроки выполнения мероприятий в соответствии с заключенными договорами и в ближайшее время заключить дополнительные соглашения между компанией и будущими потребителями.
Отметим, что электрификация этих дачных поселков стала возможной благодаря ранее построенной сетевой инфраструктуре в рамках инвестиционной программы «ЮТЭК-РС» 2013—2017 гг. Энергоснабжение получили ДНТ «Черемхи», «Черемхи-2», «Уют», «Самаровский». Затем к сетям присоединили гостиницу с автозаправкой Разбойникова, крупные крестьянско-фермерские хозяйства, рыборазводный питомник Змановского и базу «Таёжный тупик». Сегодня все эти объекты получают надежное энергоснабжение, которое пришло на смену дорогостоящему дизелю.