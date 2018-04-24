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Главные новости Югры
15:01  24 апреля 2018 0

Югорские энергетики подключат дачников к электросетям в 2019 году

Строительство ЛЭП будет приостановлено из-за заболоченности местностиФото: пресс-служба ЮТЭК-РС

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» рассказала представителям садово-огороднических товариществ «Байбалак-2» и «Водоканал» о технологическом присоединении к сетям компании. Их познакомили с ходом работ по обеспечению дачных товариществ сетями энергоснабжения в направлении трассы от Ханты-Мансийска на Нягань.

На сегодняшний день компания «ЮТЭК-Региональные сети» построила внутренние сети энергоснабжения с трансформаторными подстанциями для дачных товариществ «Байбалак-1», «Байбалак-2», «Радость», «Рассвет» и «Водоканал». Для завершения техприсоединения к сетям ОАО «ЮТЭК-РС» необходимо построить участок воздушной линии, которая проходит по землям лесного фонда федерального значения, сообщают в пресс-службе компании.

Строительство уже интенсивно идет, и оно будет продолжаться до активного оттаивания земли. Из-за заболоченности местности на летний период работы придется приостановить. В этом случае завершить электрификацию дачных поселков планируют в I квартале 2019 года. По итогам встречи представители садовых товариществ согласились продлить сроки выполнения мероприятий в соответствии с заключенными договорами и в ближайшее время заключить дополнительные соглашения между компанией и будущими потребителями.

Отметим, что электрификация этих дачных поселков стала возможной благодаря ранее построенной сетевой инфраструктуре в рамках инвестиционной программы «ЮТЭК-РС» 2013—2017 гг. Энергоснабжение получили ДНТ «Черемхи», «Черемхи-2», «Уют», «Самаровский». Затем к сетям присоединили гостиницу с автозаправкой Разбойникова, крупные крестьянско-фермерские хозяйства, рыборазводный питомник Змановского и базу «Таёжный тупик». Сегодня все эти объекты получают надежное энергоснабжение, которое пришло на смену дорогостоящему дизелю.

Павел Маркуш
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