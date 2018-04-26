Бастрыкин забрал дело «пермского пьяного мальчика» у местных следователей

20:34 26 апреля 2018 0

Александру Бастрыкину рассказали о недоверии к пермским следователям Фото: официальный сайт президента РФ

Пермяк Николай Скорняков, потерявший сына в резонансном ДТП (так называемое дело «пермского пьяного мальчика»), встретился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Как стало известно «URA.RU», теперь историю будут расследовать в столице.

Скорняков побывал на приеме у главы СК 25 апреля. Он рассказал о ДТП, произошедшем летом 2014 года. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, и его едва не признали виновником происшествия. Хотя все указывает на то, что юноша находился на пассажирском сиденье, а оставшийся в живых водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Государственные эксперты в ходе полицейской проверки заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Если бы была доказана вина водителя, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

О сомнительности выводов экспертов вслед за «URA.RU» рассказали федеральные телеканалы. История заинтересовала сенатора Алексея Пушкова и депутатов Госдумы. После ряда телесюжетов пермское управление Следственного комитета забрало уголовное дело у полиции. Были назначены новые комплексная судебно-медицинская и автотехническая экспертизы (они пройдут в Москве). Однако ранее с позволения следователя были уничтожены автомобиль и одежда предполагаемого водителя.

Алексей Пушков тоже проявил интерес к этому ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Николай Скорняков сообщил «URA.RU», что провел в СК практически весь день. На прием был вызван и замруководителя пермского управления СК Сергей Сарапульцев. От Скорнякова прозвучала просьба забрать уголовное дело в производство центрального аппарата. Бастрыкин ответил согласием и поручил дальнейшее расследование главному следственному управлению СК России. Подробнее о встрече Скорняков обещал рассказать позднее — когда вернется домой.

ДТП, в котором погиб Евгений Скорняков, называют пермской версией дела «пьяного мальчика» — печально известной истории гибели в подмосковном ДТП шестилетнего Алеши Шимко. Судмедэксперт тогда обнаружил в крови ребенка огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. После тех событий, когда на федеральном уровне поставили под сомнение качество работы государственных экспертов, огласку получило и дело о ДТП под Пермью.