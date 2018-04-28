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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:17  28 апреля 2018 1

Бузова стала продавщицей в новом клипе Киркорова. «На кассе — органичнее, чем на сцене». ВИДЕО

В клипе можно увидеть еще десяток звезд российской эстрадыФото: скриншот клипа Филиппа Кирокорова «Цвет настроения синий»

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров 27 апреля в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представил клип на свою новую песню «Цвет настроения синий». В ролике приняли участие не только ведущий Иван Ургант и сам певец, но и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Предваряя презентацию клипа, Ургант прокомментировал: «Филипп сказал: я хочу быть ближе к молодежи. Я хочу понизить немного возраст своих поклонниц. Ну хотя бы до 76-74 лет. Мы сказали: Филипп, это к нам. Потому что молодежь и люди возраста 60-70 — это Первый канал. Смотрите, что у нас получилось».

В видео Киркоров примерил на себя образ современного хулигана. Внешне поп-король становится похож на рэпера Face и окружают его такие же ребята. Во время ролика в новом образе перед зрителями предстает не только Киркоров, но и другие звезды шоу-бизнеса, которые приняли участие в съемках клипа. Певица Ольга Бузова становится продавцов сетевого супермаркета, блогер Амиран Сардаров (ведущий YouTube канала «Дневник Хача») курьером доставки еды, певцы Николай Басков и Григорий Лепс — бродяги. В клипе появилась и продюсер Яна Рудковская со своим сыном, 5-летним Сашей Плющенко, известным как Гном Гномыч.

Рано утром 28 апреля ролик был выложен в Сеть. Клип уже собрал восхищенные комментарии интернет-пользователей: «Ургант каждую неделю шедевр выдает. Как так можно. Совесть имейте. Я ещё от „Котлеток с пюрешкой“ и песней про 40 лет не отошел…», «Я просто ору. Это шикарно. У Киркорова самоирония на высоте, в общем — годно …», «Может, меня закидают яйцами (я бы сама закидала себя), но мне нравится, хоть я и далека от всякого рода хайпа…», «Этот клип можно пересматривать вечно! 10/10! И песня топовая! Думаю, это главный хит 2018-го года!». Кроме оценки самого клипа комментаторы обратили внимание и на лаконично выписанные образы отечественных звезд: «Лепса по ходу даже не гримировали…», «Бузова на кассе — органичнее чем на сцене…», «Басков, подбирающий собачье дерьмо, Тимати в дубленке с оравой детей, Лепс-бомж-алкоголик, Бузова-продавщица, ей так идет эта роль. По-моему, это апогей их „звездной“ карьеры!».

Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» была презентована новая вариация интернет-хита «Котлетки с пюрешкой». Актер Михаил Трухин вместе с солисткой Большого театра Александрой Дурсеневой перепели интернет-мем в оперной обработке.

Павел Маркуш
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