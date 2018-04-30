Россиянка оставила в кафе полмиллиона рублей чаевых

09:56 30 апреля 2018 0

Небольшой перекус в запомнится россиянке надолго Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиянка Олеся Шемякова во время путешествия с сыном по Швейцарии перекусила в одном из кафе в городе Дитикон. Небольшой обед запомнится ей надолго из-за своей огромной стоимости в 7780 долларов (около полумиллиона рублей).

Туристка рассчиталась в «Café New Point» банковской карточкой через мобильный терминал, который официант ей «сунул в руки», сообщает телеканал 360. Шемякова ввела пин-код, но оплата не прошла. Все получилось только после повторного введения пин-кода. Ее чек составил 23,7 франка. Позже женщина в ежемесячной банковской выписке обнаружила, что с нее списали 7709,70 франков (около 7780 долларов).

Женщина обратилась в банк, который выпустил карточку, с просьбой помочь вернуть деньги. Там ей ответили, что это ее личное дело и банк тут ни при чем. В «Café New Point» Шемяковой сначала пообещали отдать ее чаевые, но затем просто перестали выходить на связь: компания, которой принадлежит кафе, сейчас проходит процедуру банкротства. Полиция состава преступления не увидела.