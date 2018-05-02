Уральский скульптор Роман Кашин предложил увековечить память о снесенной в Екатеринбурге телебашне 12-метровым монументом. Он будет готов к концу мая, а пока все желающие поучаствовать в культурном проекте могут купить 20-сантиметровые «башенки» за тысячу рублей.
Оценить возможный облик будущего памятника скульптор предложил землякам в группе «Это наш город» в Facebook. «Друзья! Я собираюсь построить памятник снесённой телебашне, высотой 12 метров. Памятник будет оснащён мемориальной доской, где будет изложена информация об истории строительства башни и её сноса. Памятник можно установить (после согласования) где — то в районе снесённой телебашни. А пока он будет на моей территории», — сообщает он пользователям.
Пока за два варианта успели проголосовать немногим более 100 человек. Некоторые же и вовсе сочли затею бессмысленной.
Как сообщало ранее «URA.RU», недостроенную с советских времен телебашню в Екатеринбурге снесли утром 24 марта, несмотря на протесты некоторых горожан и ряда общественных организаций. Ювелирно выполненный взрыв привлек массу зрителей, запечатлевших событие на фото и видео. В 2019 году на месте несостоявшегося символа столицы Урала планируется начать возведение сверхсовременной ледовой арены-трансформера. Облик спортивного объекта уже представили екатеринбуржцам.