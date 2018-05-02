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Главные новости Свердловской области
14:46  02 мая 2018 0

В Екатеринбурге построят памятник взорванной телебашне. Проект выберут горожане. ФОТО

Снос недостроенной телевизионной башни. Екатеринбург, долгострой, екатеринбург, недостроенная телебашня
Несостоявшийся символ Екатеринбурга не дает о себе забытьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Уральский скульптор Роман Кашин предложил увековечить память о снесенной в Екатеринбурге телебашне 12-метровым монументом. Он будет готов к концу мая, а пока все желающие поучаствовать в культурном проекте могут купить 20-сантиметровые «башенки» за тысячу рублей.

Оценить возможный облик будущего памятника скульптор предложил землякам в группе «Это наш город» в Facebook. «Друзья! Я собираюсь построить памятник снесённой телебашне, высотой 12 метров. Памятник будет оснащён мемориальной доской, где будет изложена информация об истории строительства башни и её сноса. Памятник можно установить (после согласования) где — то в районе снесённой телебашни. А пока он будет на моей территории», — сообщает он пользователям.

Пока за два варианта успели проголосовать немногим более 100 человек. Некоторые же и вовсе сочли затею бессмысленной.

Так выглядят два варианта предполагаемого «мемориала»
Фото: страница Романа Кашина в Facebook
А пока желающие могут купить себе миниатюрную башенку
Фото: страница Романа Кашина в Facebook

Как сообщало ранее «URA.RU», недостроенную с советских времен телебашню в Екатеринбурге снесли утром 24 марта, несмотря на протесты некоторых горожан и ряда общественных организаций. Ювелирно выполненный взрыв привлек массу зрителей, запечатлевших событие на фото и видео. В 2019 году на месте несостоявшегося символа столицы Урала планируется начать возведение сверхсовременной ледовой арены-трансформера. Облик спортивного объекта уже представили екатеринбуржцам.

Владимир Васин
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