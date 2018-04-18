Актер Михаил Ефремов во время вчерашнего выступления в Екатеринбурге с программой «Гражданин поэт» высмеял мэра города Евгения Ройзмана и его любовь к недавно снесенной телебашне. Видео с концерта опубликовали в Facebook. В песне мэр был представлен хулиганом, который поменял восемь школ и три раза поступал в техникум, но «про него никто фуфло не гонит».
«Женька занимался наркотой, но не воевал, а с ней сражался. Было его пламенной мечтой, чтоб никто под кайфом не валялся», — спел Ефремов накануне в ККТ «Космос». «Но однажды парень молодой, трезвый, а не выпив в парке водку, кинулся, как в омут головой и влюбился в стройную красотку. <…> Башня наблюдала с высока на цветы, что ей носил парнишка и шептала, покраснев слегка: «Женя, я же просто телевышка», — декламирует артист и переходит к мартовским событиям, когда в Екатеринбурге все обсуждали дату сноса негласного символа города.
«Как-то в марте Ройзман заболел: вирус по весне нещадно косит. А к делам вернувшись офигел — через день его красотку сносят. <…> Вышка без слезы и без сопли отвечала Ройзману сурово: «Женя, при тебе меня снесли, и тебя снесут, поверь на слово», — закончил Ефремов историю любви, которую описал поэт Андрей Орлов (Орлуша).
Самый известный екатеринбургский долгострой снесли в субботу, 24 марта 2018 года. За событием наблюдало несколько тысяч горожан. Не все были согласны с решением о сносе: башню штурмовали, против взрыва устраивали митинги, однако сам Евгений Ройзман проявил интерес к защите объекта лишь за несколько дней до финала истории.
Ранее «URA.RU» сообщало, сколько Михаил Ефремов получил за роль в спектакле «Не становись чужим», который со скандалом прошел в Самаре. Артист матом обругал зрителей, которые пожаловались, что реплик актеров практически не слышно.