15:41 04 мая 2018 0

Коммунальщик напал на журналиста сзади Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: канал «Владимир Корнев» на YouTube

Челябинский тележурналист-фрилансер Ян Межень заявил о нападении на него директора управляющей компании «Домсервис» Михаила Пронина. Как сообщил пострадавший корреспонденту «URA.RU», инцидент произошел во время подготовки сюжета о нарушениях в коммунальной сфере в поселке Лазурный Красноармейского района, куда журналист приехал по жалобе местных жителей вместе с руководителем регионального отделения «Союза добровольцев России» Владимиром Корневым.

«Накануне нашего приезда был народный сход, где Пронин последними словами оскорблял бабушек. Когда мы приехали и записывали разговор с продавцом магазина, неизвестный мужчина напал сзади, ударил в лицо, порвал куртку. Я инстинктивно убирал камеру. Неизвестный убежал. Позднее выяснилось, что это и был Пронин. Когда приехал в полицию писать заявление, оказалось, что коммунальщик успел приехать раньше и написал заявление на меня, что я якобы напал на него. Раз он так привык решать дела, сзади, исподтишка, то я публично вызвал его на бой» — заявил Ян Межень.

Владимир Корнев подтвердил, что ездил в Лазурное по жалобе жителей на коммунальщика. «Люди платили за коммунальные услуги по квитанциям в одну фирму, а с них требовали оплату в другой фирме. Одна из компаний, куда они платили, зарегистрирована по адресу магазина, куда мы и поехали. Там на журналиста напали. По этому факту я уже направил обращение в совет по правам человека при президенте с просьбой взять под контроль расследование. А коммунальные нарушения подтвердились, мы инициировали проверку Госжилинспекции», — добавил общественник.

Связаться с Михаилом Прониным не удалось. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оба заявления зарегистрированы в отделе полиции Красноармейского района. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в полицейском главке.