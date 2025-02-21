21 февраля 2025

Губернатор Текслер показал, как теперь выглядит храм XIX века в Челябинске. Видео

Губернатор Текслер сравнил храм на Алом поле с произведением искусства
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатора Алексея Текслера восхитили итоги реставрации храма Александра Невского
Губернатора Алексея Текслера восхитили итоги реставрации храма Александра Невского Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал храм Александра Невского на Алом поле в столице региона. Здесь проходит завершающий этап реконструкции. Глава назвал святыню произведением искусства.

«Вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием осмотрел завершающий этап реконструкции храма Александра Невского в Челябинске. Храм после реконструкции — это произведение искусства. И уже скоро в этом можно будет убедиться вживую», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что реставраторы провели кропотливую работу снаружи и внутри. Специалистам удалось восстановить первоначальный облик храма. В том числе — обнаруженную под старой штукатуркой роспись в стилистике художника Василия Васнецова.

Храм был признан аварийным в 2015 году, началась реставрация. В 2020 году полмиллиарда рублей на ремонтные работы получила фирма АО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург). Через два года здесь освятили главный крест и купол.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал храм Александра Невского на Алом поле в столице региона. Здесь проходит завершающий этап реконструкции. Глава назвал святыню произведением искусства. «Вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием осмотрел завершающий этап реконструкции храма Александра Невского в Челябинске. Храм после реконструкции — это произведение искусства. И уже скоро в этом можно будет убедиться вживую», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что реставраторы провели кропотливую работу снаружи и внутри. Специалистам удалось восстановить первоначальный облик храма. В том числе — обнаруженную под старой штукатуркой роспись в стилистике художника Василия Васнецова. Храм был признан аварийным в 2015 году, началась реставрация. В 2020 году полмиллиарда рублей на ремонтные работы получила фирма АО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург). Через два года здесь освятили главный крест и купол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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