Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал храм Александра Невского на Алом поле в столице региона. Здесь проходит завершающий этап реконструкции. Глава назвал святыню произведением искусства.
«Вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием осмотрел завершающий этап реконструкции храма Александра Невского в Челябинске. Храм после реконструкции — это произведение искусства. И уже скоро в этом можно будет убедиться вживую», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что реставраторы провели кропотливую работу снаружи и внутри. Специалистам удалось восстановить первоначальный облик храма. В том числе — обнаруженную под старой штукатуркой роспись в стилистике художника Василия Васнецова.
Храм был признан аварийным в 2015 году, началась реставрация. В 2020 году полмиллиарда рублей на ремонтные работы получила фирма АО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург). Через два года здесь освятили главный крест и купол.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!