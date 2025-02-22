В Златоусте Челябинской области выставили на продажу здание бывшего ресторана на улице Толстого. Напротив заведения находится скульптура девушки с волосами-волнами от автора герба города оружейников. За объект владельцы хотят получить 26 млн рублей. Его предлагают использовать под жилой дом или гостиницу. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Возможно использовать как гостиницу, ресторан, офис, детский центр или бизнес-центр. Здание построено из дорогих и качественных материалов. Строили для себя, поэтому на строительстве не экономили», — сообщается на сайте «Авито».
Общая площадь объекта составляет 410 квадратных метров. Вместе с рестораном прилагается земельный участок в 11 соток. Автор объявления уточнил, что возможен торг.
У крыльца заведения находится скульптура «Аюшка» — плывущая девушка с волосами-волнами, олицетворяющая реку Ай. Монумент в 2013 года изготовил автор герба города Златоуста Владимир Жариков.
Последняя запись в группе ресторана в соцсети «Вконтакте» датирована апрелем 2023 года. Директором заведения являлась известная в Златоусте бизнесмен и меценат, первый президент городской Гильдии мастеров-оружейников Людмила Юрченко, которая скончалась в 2020 году.
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