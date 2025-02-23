Глава МИД Турции обсудит с Лавровым переговоры по Украине

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Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым переговоры по Украине
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым переговоры по Украине Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в ходе встречи в Анкаре. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости.

Переговоры между Фиданом и Лавровым намечены на понедельник, 24 февраля, после приезда российского министра в Анкару в воскресенье. Кроме того, по информации источника, Фидан в ходе предстоящего диалога с Лавровым заявит о готовности Турции выступить в роли посредника в украинском переговорном процессе. Турецкий министр подчеркнет готовность Анкары активно участвовать в качестве медиатора в предстоящих дипломатических усилиях.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в ходе встречи в Анкаре. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости. Переговоры между Фиданом и Лавровым намечены на понедельник, 24 февраля, после приезда российского министра в Анкару в воскресенье. Кроме того, по информации источника, Фидан в ходе предстоящего диалога с Лавровым заявит о готовности Турции выступить в роли посредника в украинском переговорном процессе. Турецкий министр подчеркнет готовность Анкары активно участвовать в качестве медиатора в предстоящих дипломатических усилиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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