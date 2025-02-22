22 февраля 2025
21 февраля 2025

Тяжелораненых бойцов СВО наградили в челябинской больнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участников спецоперации отметили за мужество и героизм
Участников спецоперации отметили за мужество и героизм Фото:

В День защитника Отечества губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в ГБУЗ «ОКБ № 2», чтобы лично поздравить военнослужащих, которые получили тяжелые ранения при участии в спецоперации. Бойцам Текслер вручил награды «За смелость и отвагу». Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

«Вы — наши герои, смелые патриоты. Для меня большая честь сегодня наградить вас региональными наградами. Вы продолжаете дело своих дедов, и победа будет за нами», — сказал Текслер во время встречи с военнослужащими и вручил им знаки отличия «За смелость и отвагу». Бойцам он пожелал скорейшего выздоровления после тяжелых и непростых ранений. 

Пресс-служба губернатора отмечает, что знака отличия «За смелость и отвагу» удостоены трое челябинцев. С августа 2024 года в ГБУЗ «ОКБ № 2» развернуты места для оказания медпомощи военнослужащим. За этот период более 580 участников СВО получили высококвалифицированное хирургическое и травматологическое лечение. 

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В День защитника Отечества губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в ГБУЗ «ОКБ № 2», чтобы лично поздравить военнослужащих, которые получили тяжелые ранения при участии в спецоперации. Бойцам Текслер вручил награды «За смелость и отвагу». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.  «Вы — наши герои, смелые патриоты. Для меня большая честь сегодня наградить вас региональными наградами. Вы продолжаете дело своих дедов, и победа будет за нами», — сказал Текслер во время встречи с военнослужащими и вручил им знаки отличия «За смелость и отвагу». Бойцам он пожелал скорейшего выздоровления после тяжелых и непростых ранений.  Пресс-служба губернатора отмечает, что знака отличия «За смелость и отвагу» удостоены трое челябинцев. С августа 2024 года в ГБУЗ «ОКБ № 2» развернуты места для оказания медпомощи военнослужащим. За этот период более 580 участников СВО получили высококвалифицированное хирургическое и травматологическое лечение. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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