В День защитника Отечества губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в ГБУЗ «ОКБ № 2», чтобы лично поздравить военнослужащих, которые получили тяжелые ранения при участии в спецоперации. Бойцам Текслер вручил награды «За смелость и отвагу». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Вы — наши герои, смелые патриоты. Для меня большая честь сегодня наградить вас региональными наградами. Вы продолжаете дело своих дедов, и победа будет за нами», — сказал Текслер во время встречи с военнослужащими и вручил им знаки отличия «За смелость и отвагу». Бойцам он пожелал скорейшего выздоровления после тяжелых и непростых ранений.
Пресс-служба губернатора отмечает, что знака отличия «За смелость и отвагу» удостоены трое челябинцев. С августа 2024 года в ГБУЗ «ОКБ № 2» развернуты места для оказания медпомощи военнослужащим. За этот период более 580 участников СВО получили высококвалифицированное хирургическое и травматологическое лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!