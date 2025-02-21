Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Челябинск — Троицк ночью 22 февраля. Мужчина в алкогольном опьянении нарушил правила, в результате чего столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Нетрезвый водитель выехал с территории кафе на встречную полосу и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями. Травмы получили три человека», — рассказали URA.RU в управлении.
Мужчина нарушил правила выезда с прилегающей территории: поворот налево был запрещен. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, работники скорой и Упрдора.
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