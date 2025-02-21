21 февраля 2025

Выезжал от кафе: на челябинской трассе нетрезвый водитель устроил тройное ДТП. Фото

Нетрезвый водитель устроил тройное ДТП на трассе Челябинск — Троицк
© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный водитель на троицкой трассе нарушил правила дорожного движения, спровоцировав аварию
Пьяный водитель на троицкой трассе нарушил правила дорожного движения, спровоцировав аварию Фото:

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Челябинск — Троицк ночью 22 февраля. Мужчина в алкогольном опьянении нарушил правила, в результате чего столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Нетрезвый водитель выехал с территории кафе на встречную полосу и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями. Травмы получили три человека», — рассказали URA.RU в управлении.

Мужчина нарушил правила выезда с прилегающей территории: поворот налево был запрещен. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, работники скорой и Упрдора. 

В результате аварии серьезно пострадали автомобили, травмы получили три человека
В результате аварии серьезно пострадали автомобили, травмы получили три человека
Фото:

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Челябинск — Троицк ночью 22 февраля. Мужчина в алкогольном опьянении нарушил правила, в результате чего столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Нетрезвый водитель выехал с территории кафе на встречную полосу и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями. Травмы получили три человека», — рассказали URA.RU в управлении. Мужчина нарушил правила выезда с прилегающей территории: поворот налево был запрещен. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, работники скорой и Упрдора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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