22 февраля 2025
21 февраля 2025

Актер Певцов выступил перед челябинскими воинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Народный артист России завершил праздничный концерт в Челябинске
Народный артист России завершил праздничный концерт в Челябинске Фото:

Актер Дмитрий Певцов выступил перед участниками специальной военной операции в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 

«Сегодня в театре драмы Челябинска состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества. Среди приглашенных — участники спецоперации, члены их семей, в том числе родные погибших бойцов. Для воинов выступили творческие коллективы области, а в заключительной части концерта выступил народный артист РФ Певцов», — сообщает пресс-служба губернатора в своем telegram-канале «ПУЛ N74».

В рамках концерта также состоялась церемония награждения военных и гражданских лиц, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Губернатор подчеркнул особую значимость этого дня и выразил глубокую благодарность всем защитникам Отечества.

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Актер Дмитрий Певцов выступил перед участниками специальной военной операции в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.  «Сегодня в театре драмы Челябинска состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества. Среди приглашенных — участники спецоперации, члены их семей, в том числе родные погибших бойцов. Для воинов выступили творческие коллективы области, а в заключительной части концерта выступил народный артист РФ Певцов», — сообщает пресс-служба губернатора в своем telegram-канале «ПУЛ N74». В рамках концерта также состоялась церемония награждения военных и гражданских лиц, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Губернатор подчеркнул особую значимость этого дня и выразил глубокую благодарность всем защитникам Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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