Актер Певцов выступил перед челябинскими воинами

Актер Дмитрий Певцов выступил перед участниками специальной военной операции в театре драмы имени Наума Орлова в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Сегодня в театре драмы Челябинска состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества. Среди приглашенных — участники спецоперации, члены их семей, в том числе родные погибших бойцов. Для воинов выступили творческие коллективы области, а в заключительной части концерта выступил народный артист РФ Певцов», — сообщает пресс-служба губернатора в своем telegram-канале «ПУЛ N74».
В рамках концерта также состоялась церемония награждения военных и гражданских лиц, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Губернатор подчеркнул особую значимость этого дня и выразил глубокую благодарность всем защитникам Отечества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!