«Нефтехимик» разгромил «Трактор» в выездном матче в Челябинске

На стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Трактор» встретился с командой «Нефтехимик». В результате встречи победу одержали гости, выиграв со счетом 3:1.
«Увы, сегодня не наш день, уступаем 3:1. Результат плачевный», — написала пресс-служба в своем telegram-канале «ХК „Трактор“. Челябинск». Комментаторы матча назвали игру «Трактора» одну из самых провальных, но призвали болельщиков не горячиться и верить в родную команду.
Первый гол нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер забил на 13-й секунде. Однако гости быстро отыгрались, благодаря дублю Евгения Митякина, в обоих случаях результативной передачей его поддержал Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу в ворота «Трактора».
В последние пять минут матча хозяева пытались изменить ход игры. Команда сняла вратаря и выпустила шестого полевого, но так и не смогла переломить исход матча. Эта встреча завершила трехматчевую победную серию «Трактора».
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