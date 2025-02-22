22 февраля 2025
21 февраля 2025

Директора челябинского АНО обвинили в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель обманом брала деньги за образовательные услуги
Руководитель обманом брала деньги за образовательные услуги Фото:

Директора челябинской Автономной некоммерческой организации (АНО) дополнительного профессионального образования подозревают в мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В период с июня по август 2023 года 47-летняя челябинка, находясь в должности директора АНО дополнительного профобразования, путем обмана взяла оплату с четырех слушателей за бесплатные услуги. Выявлен факт хищения денег организации свыше 240 тысячи рублей», — отмечает в пресс-службе областного главка. Информация опубликована в telegram-канале «Полиция Южного Урала».

Преступление выявили в Красноармейском районе оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД. После возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемой принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Директора челябинской Автономной некоммерческой организации (АНО) дополнительного профессионального образования подозревают в мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В период с июня по август 2023 года 47-летняя челябинка, находясь в должности директора АНО дополнительного профобразования, путем обмана взяла оплату с четырех слушателей за бесплатные услуги. Выявлен факт хищения денег организации свыше 240 тысячи рублей», — отмечает в пресс-службе областного главка. Информация опубликована в telegram-канале «Полиция Южного Урала». Преступление выявили в Красноармейском районе оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД. После возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемой принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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