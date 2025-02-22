Директора челябинского АНО обвинили в мошенничестве

Директора челябинской Автономной некоммерческой организации (АНО) дополнительного профессионального образования подозревают в мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В период с июня по август 2023 года 47-летняя челябинка, находясь в должности директора АНО дополнительного профобразования, путем обмана взяла оплату с четырех слушателей за бесплатные услуги. Выявлен факт хищения денег организации свыше 240 тысячи рублей», — отмечает в пресс-службе областного главка. Информация опубликована в telegram-канале «Полиция Южного Урала».
Преступление выявили в Красноармейском районе оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД. После возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемой принята мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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