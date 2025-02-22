В День защитника Отечества губернатор Алексей Текслер, председатель законодательного собрания региона Олег Гербер и глава Челябинска Алексей Лошкин возложили цветы и венки к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на аллее Славы. Вместе с ним дань уважения героям отдали руководители исполнительных органов области, представители военных и правоохранительных органов, ветеранских и общественных организаций, а также жители», — отмечает пресс-служба губернатора.
Ранее глава региона сравнил участников спецоперации с фронтовиками Великой Отечественной войны. По словам Текслера, участники СВО стали истинными наследниками героев ВОВ, их достойными продолжателями.
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