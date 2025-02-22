22 февраля 2025
21 февраля 2025

Руководство Челябинской области возложило цветы к Вечному огню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске отдали дань уважения героям Отечества
В Челябинске отдали дань уважения героям Отечества Фото:

В День защитника Отечества губернатор Алексей Текслер, председатель законодательного собрания региона Олег Гербер и глава Челябинска Алексей Лошкин возложили цветы и венки к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на аллее Славы. Вместе с ним дань уважения героям отдали руководители исполнительных органов области, представители военных и правоохранительных органов, ветеранских и общественных организаций, а также жители», — отмечает пресс-служба губернатора.

Ранее глава региона сравнил участников спецоперации с фронтовиками Великой Отечественной войны. По словам Текслера, участники СВО стали истинными наследниками героев ВОВ, их достойными продолжателями.

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В День защитника Отечества губернатор Алексей Текслер, председатель законодательного собрания региона Олег Гербер и глава Челябинска Алексей Лошкин возложили цветы и венки к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Алексей Текслер принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на аллее Славы. Вместе с ним дань уважения героям отдали руководители исполнительных органов области, представители военных и правоохранительных органов, ветеранских и общественных организаций, а также жители», — отмечает пресс-служба губернатора. Ранее глава региона сравнил участников спецоперации с фронтовиками Великой Отечественной войны. По словам Текслера, участники СВО стали истинными наследниками героев ВОВ, их достойными продолжателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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