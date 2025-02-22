Выяснилось, какими китайскими автомобилями челябинцы интересуются больше всего

Интерес жителей Челябинской области к новым китайским автомобилям в 2024 году заметно возрос. Самыми популярными марками среди новых китайских автомобилей в регионе оказались Chery, GAC и Changan. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».
«Самыми популярными марками стали Chery (20,8%), GAC (12,3%), Changan (11%), OMODA (10,2%) и HAVAL (7,6%). Среди моделей безусловным лидером по интересу стал GAC GS8 с долей 11,2%. В то время как по количеству объявлений на платформе в 2024 году лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 11,7%», — говорится в исследовании.
В пресс-службе компании отметили, что интерес к китайским автомобилям в Челябинской области увеличился в 2,3 раза, при этом число предложений выросло в 3,4 раза. Средняя цена нового автомобиля из Китая составила 3 059 000 рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, за год спрос на кроссоверы и внедорожники в Челябинске вырос почти в два раза. При этом средняя цена на SUV снизилась на 6,8% и составила 2 980 000 рублей.
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