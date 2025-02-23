Стало известно, когда пройдут новые переговоры России и США

Рябков: новые переговоры с США по «раздражителям» назначены на конец недели
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Новые переговоры РФ и США пройдут в конце следующей недели, заявил Рябков
Новые переговоры РФ и США пройдут в конце следующей недели, заявил Рябков Фото:

Новые переговоры между Россией и США, посвященные обсуждению «раздражителей в двусторонних отношениях», запланированы на конец следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — сказал Рябков. Его слова передает ТАСС.

По словам Рябкова, Россия надеется на конструктивный диалог и положительные изменения в отношениях с США. Заместитель министра также уточнил, что встреча пройдет на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств.

Ранее президент США Дональд Трамп провел длинный телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. После стороны начали подготовку к переговорам.

Первый этап переговоров РФ и США прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Делегаты двух стран 18 февраля обсудили украинский конфликт и двухсторонние отношения. Беседа шла 4,5 часа. Обе стороны назвали диалог удачным.

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Новые переговоры между Россией и США, посвященные обсуждению «раздражителей в двусторонних отношениях», запланированы на конец следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — сказал Рябков. Его слова передает ТАСС. По словам Рябкова, Россия надеется на конструктивный диалог и положительные изменения в отношениях с США. Заместитель министра также уточнил, что встреча пройдет на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств. Ранее президент США Дональд Трамп провел длинный телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. После стороны начали подготовку к переговорам. Первый этап переговоров РФ и США прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Делегаты двух стран 18 февраля обсудили украинский конфликт и двухсторонние отношения. Беседа шла 4,5 часа. Обе стороны назвали диалог удачным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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