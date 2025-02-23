В МИД РФ раскрыли подробности второго этапа переговоров с США

Второй этап российско-американских переговоров пройдет на уровне директоров департаментов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Первая встреча будет на уровне не замминистров, а директоров департаментов», — подчеркнул Рябков. Его слова передают «Известия».
В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей России и Соединенных Штатов. Это первая такая встреча с марта 2022 года, когда аналогичные переговоры проходили в Стамбуле, напоминает «Царьград». От Российской Федерации в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах участвовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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