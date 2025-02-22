День защитника Отечества супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер встретила с офицерами и солдатами в Донецкой народной республике. Об этом она сообщила в социальных сетях.
«Поздравила бойцов от всей Челябинской области, передала слова благодарности за их подвиг, который они совершают каждый день. Приехала я с гуманитарным грузом, привезла необходимые на фронте мавики и радиостанции, системы РЭБ „Капюшон“ , дрон-детекторы, генераторы и много другое, а также маскировочные сети от наших волонтеров из нагайбакского района», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Она отметила, что не первый раз приезжает на фронт и испытывает радость от встречи с уже знакомыми и родными лицами защитников отечества. Текслер во время своей гуманитарной миссии собирается посетить Донецк, Ясиноватую и Авдеевку. Подробнее о своем маршруте супруга губернатора пообещала рассказать позже.
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