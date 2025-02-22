22 февраля 2025

Жена челябинского губернатора встретила День защитника с военными в ДНР. Фото

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Ирина Текслер привезла военным необходимое оборудование
Ирина Текслер привезла военным необходимое оборудование Фото:
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День защитника Отечества супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер встретила с офицерами и солдатами в Донецкой народной республике. Об этом она сообщила в социальных сетях. 

«Поздравила бойцов от всей Челябинской области, передала слова благодарности за их подвиг, который они совершают каждый день. Приехала я с гуманитарным грузом, привезла необходимые на фронте мавики и радиостанции, системы РЭБ „Капюшон“ , дрон-детекторы, генераторы и много другое, а также маскировочные сети от наших волонтеров из нагайбакского района», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Она отметила, что не первый раз приезжает на фронт и испытывает радость от встречи с уже знакомыми и родными лицами защитников отечества. Текслер во время своей гуманитарной миссии собирается посетить Донецк, Ясиноватую и Авдеевку. Подробнее о своем маршруте супруга губернатора пообещала рассказать позже. 

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День защитника Отечества супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер встретила с офицерами и солдатами в Донецкой народной республике. Об этом она сообщила в социальных сетях.  «Поздравила бойцов от всей Челябинской области, передала слова благодарности за их подвиг, который они совершают каждый день. Приехала я с гуманитарным грузом, привезла необходимые на фронте мавики и радиостанции, системы РЭБ „Капюшон“ , дрон-детекторы, генераторы и много другое, а также маскировочные сети от наших волонтеров из нагайбакского района», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она отметила, что не первый раз приезжает на фронт и испытывает радость от встречи с уже знакомыми и родными лицами защитников отечества. Текслер во время своей гуманитарной миссии собирается посетить Донецк, Ясиноватую и Авдеевку. Подробнее о своем маршруте супруга губернатора пообещала рассказать позже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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