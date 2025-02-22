22 февраля 2025
21 февраля 2025

Челябинец пинал ногами своего мопса, словно футбольный мяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ленинского района опасаются, что собака стала инвалидом
Жители Ленинского района опасаются, что собака стала инвалидом Фото:

Житель Челябинска решил наказать непослушного мопса на улице Пограничной. Мужчина начал «дрессировать» собаку пинками, а затем подкидывать и пинать ее ногами в воздухе, словно футбольный мяч. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. 

«Мужчина всегда выгуливает своего питомца без поводка и жестоко наказывает его за малейшие провинности. В этот раз он жестоко пинал мопса за отказ идти домой», — приводит telegram-канал Ural Mash рассказы соседей. 

После многочисленных жалоб от соседей владелец мопса обещал отвезти собаку к ветеринару, но так этого и не сделал. Волонтеры организовали дежурство у подъезда, чтобы защитить животное от дальнейших издевательств. 

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Житель Челябинска решил наказать непослушного мопса на улице Пограничной. Мужчина начал «дрессировать» собаку пинками, а затем подкидывать и пинать ее ногами в воздухе, словно футбольный мяч. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.  «Мужчина всегда выгуливает своего питомца без поводка и жестоко наказывает его за малейшие провинности. В этот раз он жестоко пинал мопса за отказ идти домой», — приводит telegram-канал Ural Mash рассказы соседей.  После многочисленных жалоб от соседей владелец мопса обещал отвезти собаку к ветеринару, но так этого и не сделал. Волонтеры организовали дежурство у подъезда, чтобы защитить животное от дальнейших издевательств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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