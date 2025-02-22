Челябинец пинал ногами своего мопса, словно футбольный мяч

Житель Челябинска решил наказать непослушного мопса на улице Пограничной. Мужчина начал «дрессировать» собаку пинками, а затем подкидывать и пинать ее ногами в воздухе, словно футбольный мяч. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
«Мужчина всегда выгуливает своего питомца без поводка и жестоко наказывает его за малейшие провинности. В этот раз он жестоко пинал мопса за отказ идти домой», — приводит telegram-канал Ural Mash рассказы соседей.
После многочисленных жалоб от соседей владелец мопса обещал отвезти собаку к ветеринару, но так этого и не сделал. Волонтеры организовали дежурство у подъезда, чтобы защитить животное от дальнейших издевательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!