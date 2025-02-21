С фирмы лидера челябинского дорожного ОПГ взыскивают более 100 млн рублей

Прокуратура Челябинской области требует взыскать свыше 100 млн рублей с ООО «УралДорСтрой» за некачественно выполненный ремонт автомобильной дороги. Собственником компании является Эдик Аракелян, один из главных фигурантов уголовного дела об ОПГ в дорожной отрасли.
«Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании с ООО „УралДорСтрой“ в пользу Челябинской области в лице министерства дорожного хозяйства и транспорта региона свыше 76 млн рублей в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение государственного контракта, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 24 млн рублей. Контракт был заключен между министерством и ООО „УралДорСтрой“ на выполнение работ по капремонту автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Как уточнили в надзорном ведомстве, речь идет об участке в 19 км. Установлено, что фактически «УралДорСтрой» при выполнении работ по контракту использовал материалы, не предусмотренные сметной и проектной документацией. Сами материалы были дешевле тех, что оговорены в контракте. При этом областной миндор оплатил работы в полном объеме.
Аракелян был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. По версии следствия, коммерсант платил взятки сотрудникам «Челябинскавтодра», подведомственного министерству. Вину Аракелян частично признал.
По данному делу проходит целый ряд, коммерсантов, сотрудников «Челябинскавтодора», а также первый заместитель главы областного миндора Станислав Харченко. Харченко обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, первый замминистра распорядился подписать акты о приемке дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык. Сейчас Харченко находится в СИЗО.
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