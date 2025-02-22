22 февраля 2025

Ирину Волк возмутило избиение челябинского мопса

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские заинтересовались владельцем мопса, который пинал своего питомца
Полицейские заинтересовались владельцем мопса, который пинал своего питомца Фото:

В Челябинске полицейские нашли и опросили владельца мопса, который жестоко избивал своего питомца. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлен ряд публикаций, в которых сообщалось о причинении вреда животным. В Челябинске хозяин несколько раз ударил ногами своего питомца. Полицейские оперативно выявили и опросили  владельца собаки, им оказался местный житель 1989 года рождения», — написала Волк в своем telegram-канале.

Официальный представитель МВД уточнила, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Также они проводят необходимые следственные мероприятия.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске мужчина жестоко обошелся со своим мопсом. Соседи рассказали, что хозяин начал применять физическую силу, дрессируя собаку.  Он пинал питомца ногой, подбрасывая в воздух.

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В Челябинске полицейские нашли и опросили владельца мопса, который жестоко избивал своего питомца. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлен ряд публикаций, в которых сообщалось о причинении вреда животным. В Челябинске хозяин несколько раз ударил ногами своего питомца. Полицейские оперативно выявили и опросили  владельца собаки, им оказался местный житель 1989 года рождения», — написала Волк в своем telegram-канале. Официальный представитель МВД уточнила, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Также они проводят необходимые следственные мероприятия. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске мужчина жестоко обошелся со своим мопсом. Соседи рассказали, что хозяин начал применять физическую силу, дрессируя собаку.  Он пинал питомца ногой, подбрасывая в воздух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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