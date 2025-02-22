Ирину Волк возмутило избиение челябинского мопса

В Челябинске полицейские нашли и опросили владельца мопса, который жестоко избивал своего питомца. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлен ряд публикаций, в которых сообщалось о причинении вреда животным. В Челябинске хозяин несколько раз ударил ногами своего питомца. Полицейские оперативно выявили и опросили владельца собаки, им оказался местный житель 1989 года рождения», — написала Волк в своем telegram-канале.
Официальный представитель МВД уточнила, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Также они проводят необходимые следственные мероприятия.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинске мужчина жестоко обошелся со своим мопсом. Соседи рассказали, что хозяин начал применять физическую силу, дрессируя собаку. Он пинал питомца ногой, подбрасывая в воздух.
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