21 февраля 2025

Lexus, баня и шахматы: челябинцам подсказали необычные подарки к 23 февраля. Фото

В Челябинске мужчинам предлагают подарить баню, Lexus и шахматы
© Служба новостей «URA.RU»
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Топ пять необычных подарков к 23 февраля предложили купить на «Авито»
Топ пять необычных подарков к 23 февраля предложили купить на «Авито» Фото:

Жителям Челябинска предлагают купить оригинальные подарки к Дню защитника отечества. В перечень входят готовая баня, Lexus за 18 тысяч рублей и шахматы ручной работы. Подборку необычных подарков представили аналитики «Авито».

«Подарок для души и тела — готовая баня под ключ продается за 380 тысяч рублей. Следующий в подборке — подарок для коллекционеров. На Авито нашли модель Lexus LX 570, выполненную в масштабе 1:18 за 18 тысяч рублей. Для интеллектуалов подойдут шахматы ручной работы из эпоксидной смолы за девять тысяч рублей», — поделились эксперты сайта.

Тем, кому по душе подарки с историей, приглянется швейцарский хронометр 1920-х годов. За него продавец хочет выручить 45 тысяч рублей. Оригинально поздравить поможет песня. Ее готовы написать за три с половиной тысячи рублей.

Ранее URA.RU представило подборку из 15 лучших рецептов блюд, которые можно приготовить в День защитника отечества. В них вошли плов, мясо по-французски и куриные бедра.

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Жителям Челябинска предлагают купить оригинальные подарки к Дню защитника отечества. В перечень входят готовая баня, Lexus за 18 тысяч рублей и шахматы ручной работы. Подборку необычных подарков представили аналитики «Авито». «Подарок для души и тела — готовая баня под ключ продается за 380 тысяч рублей. Следующий в подборке — подарок для коллекционеров. На Авито нашли модель Lexus LX 570, выполненную в масштабе 1:18 за 18 тысяч рублей. Для интеллектуалов подойдут шахматы ручной работы из эпоксидной смолы за девять тысяч рублей», — поделились эксперты сайта. Тем, кому по душе подарки с историей, приглянется швейцарский хронометр 1920-х годов. За него продавец хочет выручить 45 тысяч рублей. Оригинально поздравить поможет песня. Ее готовы написать за три с половиной тысячи рублей. Ранее URA.RU представило подборку из 15 лучших рецептов блюд, которые можно приготовить в День защитника отечества. В них вошли плов, мясо по-французски и куриные бедра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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