Жителям Челябинска предлагают купить оригинальные подарки к Дню защитника отечества. В перечень входят готовая баня, Lexus за 18 тысяч рублей и шахматы ручной работы. Подборку необычных подарков представили аналитики «Авито».
«Подарок для души и тела — готовая баня под ключ продается за 380 тысяч рублей. Следующий в подборке — подарок для коллекционеров. На Авито нашли модель Lexus LX 570, выполненную в масштабе 1:18 за 18 тысяч рублей. Для интеллектуалов подойдут шахматы ручной работы из эпоксидной смолы за девять тысяч рублей», — поделились эксперты сайта.
Тем, кому по душе подарки с историей, приглянется швейцарский хронометр 1920-х годов. За него продавец хочет выручить 45 тысяч рублей. Оригинально поздравить поможет песня. Ее готовы написать за три с половиной тысячи рублей.
Ранее URA.RU представило подборку из 15 лучших рецептов блюд, которые можно приготовить в День защитника отечества. В них вошли плов, мясо по-французски и куриные бедра.
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