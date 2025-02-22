22 февраля 2025
21 февраля 2025

Челябинские таксисты зарабатывают больше всех в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинским водителям предлагают большую зарплату, чем в других регионах
Челябинским водителям предлагают большую зарплату, чем в других регионах Фото:

Челябинская область заняла третье место в списке регионов с наибольшим ростом зарплат для таксистов. Об этом сообщает сервис «Авито. Работа».

«Челябинская область заняла третье место в рейтинге регионов с наибольшей динамикой увеличения зарплаты в вакансиях для таксистов и водителей. С начала 2025 года средний уровень зарплаты у челябинских таксистов увеличился на 11% и составил 92 208 рублей в месяц. В прошлом году компании предлагали таксистам около 82 758 рублей», — говорится в исследовании аналитиков «Авито. Работа».

Лидирующее место в рейтинге заняли Башкортостан и Ульяновская область. За год в этих территориях наблюдается существенное увеличение зарплат таксистов: на 55% и 43% соответственно. Средняя заработная плата, указанная в объявлениях для водителей такси в Башкортостане, составляет 106 991 рублей в месяц, а в Ульяновской области этот показатель равен 87 287 рублей. 

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Челябинская область заняла третье место в списке регионов с наибольшим ростом зарплат для таксистов. Об этом сообщает сервис «Авито. Работа». «Челябинская область заняла третье место в рейтинге регионов с наибольшей динамикой увеличения зарплаты в вакансиях для таксистов и водителей. С начала 2025 года средний уровень зарплаты у челябинских таксистов увеличился на 11% и составил 92 208 рублей в месяц. В прошлом году компании предлагали таксистам около 82 758 рублей», — говорится в исследовании аналитиков «Авито. Работа». Лидирующее место в рейтинге заняли Башкортостан и Ульяновская область. За год в этих территориях наблюдается существенное увеличение зарплат таксистов: на 55% и 43% соответственно. Средняя заработная плата, указанная в объявлениях для водителей такси в Башкортостане, составляет 106 991 рублей в месяц, а в Ульяновской области этот показатель равен 87 287 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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