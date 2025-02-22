Челябинские таксисты зарабатывают больше всех в России

Челябинская область заняла третье место в списке регионов с наибольшим ростом зарплат для таксистов. Об этом сообщает сервис «Авито. Работа».
«Челябинская область заняла третье место в рейтинге регионов с наибольшей динамикой увеличения зарплаты в вакансиях для таксистов и водителей. С начала 2025 года средний уровень зарплаты у челябинских таксистов увеличился на 11% и составил 92 208 рублей в месяц. В прошлом году компании предлагали таксистам около 82 758 рублей», — говорится в исследовании аналитиков «Авито. Работа».
Лидирующее место в рейтинге заняли Башкортостан и Ульяновская область. За год в этих территориях наблюдается существенное увеличение зарплат таксистов: на 55% и 43% соответственно. Средняя заработная плата, указанная в объявлениях для водителей такси в Башкортостане, составляет 106 991 рублей в месяц, а в Ульяновской области этот показатель равен 87 287 рублей.
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