В Магнитогорске требуют вернуть на работу массово уволенных обувщиков

В Магнитогорске Челябинской области официально заявили о нарушении трудовых прав работников в ООО «Унтоваленки» и ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Их уволили незаконно и сорвали сроки выплаты заработной платы. Прокуратура через суд потребовала восстановить сотрудников на рабочих местах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проверки выявлены нарушения закона, допущенные при расторжении трудовых договоров, а также несоблюдение сроков выплаты заработной платы, в том числе при увольнении работников. Прокурор обратился в суд в защиту прав 19 работников с требованиями признать приказы об увольнении незаконными, восстановить в занимаемых должностях, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Надзорное ведомство выяснило, что работников письменно не ознакомили с документами об увольнении и не выдали трудовые книжки. Кроме того, в последний день им не выплатили зарплату, а также задержали декабрьскую.
Как ранее писало URA.RU, после новогодних каникул производство детской обуви под маркой «Фома» на обувной фабрике «Унтоваленки», расположенной в Магнитогорске, было временно остановлено. Сообщалось об аресте счетов компании. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В Центре занятости города сокращенному персоналу нашли другую работу.
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