Челябинские власти выступили с экстренным обращением к водителям

На юге Челябинской области водителям следует быть осторожными из-за надвигающейся метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.
«Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны! По данным Гидрометеоцентра днем 24 февраля на юге Челябинской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная», — сообщает ведомство в своем telegram-канале «Дороги и транспорт Челябинской области. Миндортранс».
Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества сотрудники госавтоинспекции области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Выявлять выпивших водителей в Госавтоинспекции будут совместно с передвижной медицинской лабораторией.
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