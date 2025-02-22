22 февраля 2025
21 февраля 2025

Челябинские власти выступили с экстренным обращением к водителям

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Водителей просят усилить бдительность при выезде на опасную трассу
Водителей просят усилить бдительность при выезде на опасную трассу Фото:

На юге Челябинской области водителям следует быть осторожными из-за надвигающейся метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

«Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны! По данным Гидрометеоцентра днем 24 февраля на юге Челябинской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная», — сообщает ведомство в своем telegram-канале «Дороги и транспорт Челябинской области. Миндортранс».

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества сотрудники госавтоинспекции области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Выявлять выпивших водителей в Госавтоинспекции будут совместно с передвижной медицинской лабораторией.

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На юге Челябинской области водителям следует быть осторожными из-за надвигающейся метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса. «Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны! По данным Гидрометеоцентра днем 24 февраля на юге Челябинской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная», — сообщает ведомство в своем telegram-канале «Дороги и транспорт Челябинской области. Миндортранс». Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества сотрудники госавтоинспекции области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Выявлять выпивших водителей в Госавтоинспекции будут совместно с передвижной медицинской лабораторией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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