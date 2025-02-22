Генерал генералу рознь: чем сейчас занимаются бывшие челябинские VIP-силовики, 2 часть. Видео

Для некоторых генералов Челябинская область стала карьерным трамплином

23 февраля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В первой части URA.RU рассказывало, чем сегодня занимаются бывшие руководители региональных управлений МВД, СКР, ФСБ и прокуратуры. На очереди вторая часть, в которой агентство познакомит с судьбами глав челябинской таможни, начальников областных ФСИН, ФССП и Росгвардии. Ясинский возглавлял управление Росгвардии по Челябинской области с момента его образования — с 30 сентября 2016 года. При нем региональное ведомство входило в список лучших структур в УрФО. В декабре 2023 года, дослужившись до самого предельного возраста, генерал ушел в отставку. Сотрудники с теплотой отзывались о руководителе. В Челябинской области еще во время службы Ясинский открыл для себя хоккей и горные лыжи. Он поклонник челябинского ХК «Трактор». Его можно часто увидеть на домашних матчах «черно-белых». Генеральская пенсия позволяет наслаждаться игрой с VIP-ложи. Турбанов возглавил челябинское управление ФСИН в 2012 году на фоне незатухающего скандала, связанного с убийством заключенных в ИК №1 Копейска. Первым делом он объехал все пенитенциарные учреждения области и принял ряд исчерпывающих мер для недопущения подобного. В одном из интервью он заявил, что в случае какого-то бунта в колонии — действует спокойно и хладнокровно. Через пару месяцев ему пришлось доказывать слова на деле, когда в ИК № 6 взбунтовались заключенные. К слову, с задачей Турбанов справился, конфликт удалось погасить без жертв. Но случившееся, по мнению некоторых представителей силовых структур, оставило след в карьере генерала. В марте 2014 года Турбанова сняли с должности. Сейчас он находится на пенсии. Брант возглавил ГУФСИН по Челябинской области в марте 2014 года. Рассказывая о новом для региона генерале, в ведомстве отмечали, что руководством ФСИН России была дана положительная оценка его деятельности на всех участках, где ему приходилось трудиться. На Бранта большие надежды возлагали правозащитники. Они верили, что новый руководитель сможет добиться улучшения положения осужденных в местах лишения свободы. Брант задержался в Челябинской области до конца 2020 года. При этом говорить о каких-то серьезных нарушениях в работе ведомства под его руководством не приходилось. Об этом говорит и повышение по званию: в феврале 2020 года Брант был повышен до генерал-лейтенанта. По итогу в конце 2020 года Брант был переведен в ГУФСИН по Нижегородской области. Там он несет службу до сих пор. Арсланова назначили начальником челябинского ГУФСИН в апреле 2022 года. За весь срок на этой должности он не допустил каких-то серьезных инцидентов в структуре ведомства. К слову, у руля регионального ФСИН генерал провел чуть больше года. Уже в июне 2023 года он покинул пост и уехал в Красноярский край. Там он возглавил краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) «Лесная охрана». Помимо охраны лесов, учреждение занимается выращиванием посадочного материала, лесозаготовками, производством пиломатериалов. Морозкин возглавлял ГУ ФССП по Челябинской области с августа 2010 года по июнь 2014 года. В область он прибыл из Кургана, где занимал аналогичную должность. В одном из интервью он признался, когда заступал на службу, сразу сказал работникам, что в людях ценит два качества — честность и справедливость. Морозкин работал, следуя своему кредо. При генерале коллектив ведомства сплотился. Проводились различные корпоративные мероприятия: выезды на природу, турниры по рыбалке, дошло даже до конкурса анекдотов. В мае 2011 года Морозкин состоял в жюри такого мероприятия. Анекдоты придумывали как сами приставы, так и просто добровольцы. Главный приз был отдан Сергею Гелевере, автору лирического стихотворения «Неудачный принудительный привод». А Морозкин показал, что даже серьезные с виду генералы могут от души смеяться и веселиться. Всю карьеру Морозкин провел на госслужбе. В июне 2014 года он вышел на пенсию. Альбина Сухорукова была назначена главным судебным приставом Челябинской области в июне 2014 года. Перед этим она прошла все ступени профессионального роста: начиная службу в должности делопроизводителя, Сухорукова смогла подняться до поста заместителя главного судебного пристава Свердловской области. В 2017 году Сухорукова попала в топ-10 по влиятельности среди женщин в Челябинской области. А в декабре 2018 года после внезапной отставки главного пристава Свердловской области Владимира Осьмака заняла его место. Алексей Фролов возглавлял Челябинскую таможню с 2008 по 2012 год. На службе он и познакомился с Андреем Максимовым, который в июне 2014 года занял его место. По итогу, на сегодняшний день оба челябинских таможенника оказались в Уральском таможенном управлении: Фролов в звании генерал — лейтенанта руководит ведомством, Максимов в звании генерал-майора — замещает.