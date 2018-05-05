Адвокат Киркорова через суд хочет заселиться в 10-комнатную квартиру своей внебрачной дочери

15:29 05 мая 2018 0

Правозащитник просится на постой через суд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы различных российских знаменитостей, в том числе Филиппа Киркорова, подал в суд на свою внебрачную дочь. Он просит пустить его пожить в одной из комнат в ее квартире.

В иске правозащитник просит передать ему ключи от комнаты №3. Всего квартире на Воробьевых горах десять комнат и поэтому, как утверждает Добровинский, он займет не более 10% жилой площади. Проблемой остается то, что сама дочь категорически против того, чтобы жить с папой, пишет Life.ru.

Как уточняет издание, у адвоката две семьи. Он состоит в браке с Мариной Добровинской, от которой у него две дочери и отказываться от них он не планирует. Кроме того, как стало известно, несколько лет он скрывал от всех еще одну женщину, от которой у него родилась внебрачная дочь. Последняя в настоящее время является несовершеннолетней, но это не помешало адвокату подать на нее в суд.

Александр Добровинский в разное время представлял интересы таких известных россиян, как Борис Березовский и Владимир Слуцкер. Наибольшую известность ему принесла работа на Филиппа Киркорова.