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15:47  08 мая 2018 0

На Ямале чествовали энергетиков-ветеранов боевых действий. ФОТО

Руководство поздравило сотрудников, принимавших участие в боевых действиях в АфганистанеФото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

В преддверии Дня Победы АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» чествует не только ветеранов Великой Отечественной войны, но также коллег, которые приняли участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. В штате ямальской энергетической компании 22 человека, которые с оружием в руках защищали интересы страны, а сегодня показывают ответственность и профессионализм на рабочих местах.

Руководство АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» выразило благодарность и признательность за мужество, отвагу и силу воли в адрес коллег-энергетиков, среди которых машинисты, слесари, электромонтёры и сварщики. Двое из них обладают государственными наградами. Водитель Этибар Мирзоев награжден медалью «За отвагу» и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Последней награды также удостоен слесарь тепловых сетей Даян Габидуллин. Кроме того, он имеет Почетную грамоту от Президиума Верховного Совета. В знак благодарности руководство предприятия вручило участникам вооруженных конфликтов денежные премии.

«От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, выдержки и уверенности в завтрашнем дне. Вы не понаслышке знаете тяготы военных действий и настоящую цену победы и мира», — обратился к коллегам-энергетикам исполнительный директор АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов. Он отметил мужество, доблесть и честь подчиненных, выразив уверенность, что эти качества станут примером для молодых поколений.

Фото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
Фото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
Фото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

Иван Шестак
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