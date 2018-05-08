Семейная пара выбросила больного кота по кличке Коржик около ресторана в центре Москвы. Хозяева предложили сотрудникам заведения приготовить из животного блюдо.
Питомца мужчина с женщиной вытолкнули из машины и начали отгонять на улицу. На вопрос сотрудников ресторана, почему хозяева выбрасывают животное, пара ответила, что кот им не нужен. «Можете взять его на шаурму», — разрешили хозяева. У животного были сломаны задние лапы. Работники ресторана связались с зоозащитниками и попросили позаботиться о коте, сообщает Life.ru.
В видеоролике спасенный Коржик находится в приюте, ему помогают восстановить лапы. «Спасеныш, маленький совсем. Выбросили. Неделю тут скитался», — говорит один из ухаживающих за животным мужчина.