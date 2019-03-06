В Югре резко испортится погода: в зоне риска автомобилисты

В Югре ожидаются похолодание и порывы шквалистого ветра со снегом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На Югру надвигаются метели и морозы, которые грозят резко осложнить ситуацию на дорогах региона. Об этом «URA.RU» сообщили в ханты-мансийском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Порывы ветра могут достигать 14-19 метров в секунду, возможны метели. Температура воздуха на севере округа опустится до -29 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. В остальных районах Югры заморозков не предвидится. Однако изменения погоды в первую очередь почувствуют на себе автомобилисты. В региональном МЧС прогнозируют ухудшение ситуации на автомобильных трассах из-за шквалистых порывов ветра со снегом.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту «URA.RU» заявили, что сотрудники автоинспекции будут внимательно следить за погодными метаморфозами. «В начале недели, когда Югру накрыли метели, в каждом из муниципалитетов руководство ГИБДД самостоятельно принимало решение об усилении патрулей при необходимости. Аналогично будет происходить и сейчас», — прокомментировали ситуацию в силовом ведомстве.